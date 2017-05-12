В День города в Брянске подростки устроили резню в доме пенсионеров

В Брянске двое подростков, убивших пенсионера и тяжело ранивших его жену, предстали перед судом.

Как сообщили в областной прокуратуре, 17 сентября 2016 года 17-летний и 16-летний жители Брянска через окно пробрались в дом пожилых супругов в Бежицком районе. Один из них напал на 59-летнюю женщину – он бил пенсионерку по различным частям тела, несколько раз ударил ее ножом в шею и грудь, а затем принялся ее душить, пока та не перестала подавать признаков жизни.

В это же время второй подросток напал на 88-летнего хозяина дома, который спал на диване, и задушил его руками.

Убедившись в том, что пожилой мужчина мертв и полагая, что его жена также скончалась, подростки украли три мобильных телефона и банковскую карту, с которой сняли 100 тысяч рублей.

Обвинителем по делу выступил прокурор Брянской области Александр Войтович.

Бежицкий районный суд приговорил одного из несовершеннолетних к восьми с половиной годам исправительной колонии общего режима, второго – к девяти с половиной годам воспитательной колонии. Приговор в силу еще не вступил.