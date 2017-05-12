На перекрытой Транспортной в Брянске водитель Honda устроил ДТП
Водитель Honda устроил массовое ДТП на закрытой для движения улице Транспортной в Брянске.
Авария произошла 11 мая около 18.45 у магазина «Хозяин», сообщили в городском ОГИБДД. 44-летний водитель Honda выезжал с парковки «Хозяина» с левым поворотом на Транспортную и врезался в «ВАЗ-211440» управлением 24-летнего водителя.
От удара Honda отбросило на Volkswagen Passat, припаркованный у правого края дороги.
52-летнюю пассажирку Honda госпитализировали с ушибом мягких тканей лица и шейного отдела позвоночника.
По факту ДТП возбуждено административное расследование, полицейские выясняют обстоятельства и причины происшествия.
Напомним, улицу Транспортную в Фокинском районе перекрыли на два дня из-за ремонта Московского проспекта.
Новости регионов
Николай Дементьев: Данный законопроект направлен на повышение эффективности деятельности депутатов по защите прав граждан
Строительство стоимостью более 1, 7 млрд рублей. В Смоленской детской больнице будет еще один корпус
12 Мая, 2017
|+6
|$58
|€63
Братские захоронения и мемориальные таблички в Трубчевском партизанском лесу были приведены в порядок 6 мая
В мае 2017 года новый детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в сети «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком». Канал включен в пакеты «Твой оптимальный», «Твой продвинутый» и «Твой максимальный» и найти его можно на кнопке 316.
В Брянском регионе МЖД в мае 2017 года железнодорожники выполнят плановые ремонтные работы железнодорожного пути на Суземском направлении. Обращаем внимание пассажиров, что во время ремонта в расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих на этом участке, будут внесены корректировки.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.