На перекрытой Транспортной в Брянске водитель Honda устроил ДТП

Водитель Honda устроил массовое ДТП на закрытой для движения улице Транспортной в Брянске.

Авария произошла 11 мая около 18.45 у магазина «Хозяин», сообщили в городском ОГИБДД. 44-летний водитель Honda выезжал с парковки «Хозяина» с левым поворотом на Транспортную и врезался в «ВАЗ-211440» управлением 24-летнего водителя.

От удара Honda отбросило на Volkswagen Passat, припаркованный у правого края дороги.

52-летнюю пассажирку Honda госпитализировали с ушибом мягких тканей лица и шейного отдела позвоночника.

По факту ДТП возбуждено административное расследование, полицейские выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, улицу Транспортную в Фокинском районе перекрыли на два дня из-за ремонта Московского проспекта.