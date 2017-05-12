Бухгалтершу уволили за молчание о прежней связи с государством

Прокуратура добилась увольнения бухгалтера частной компании за то, что она не сообщила нанимателю о предыдущем месте работы.

По закону, бывшие чиновники должны предупредить нового работодателя о своей прошлой связи с госструктурами. Однако, бывшая работница налоговой службы, устраиваясь бухгалтером в фирму «Алторг», завела новую трудовую книжку, скрыв тот печальный факт, что она замещала должность федеральной государственной гражданской служащей.

Прокуратура выявила нарушение и добилась увольнения бывшей чиновницы из коммерческой компании.