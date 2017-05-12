Поиск по сайту

Бухгалтершу уволили за молчание о прежней связи с государством

Опубликовано Сегодня, 10:18

Прокуратура добилась увольнения бухгалтера частной компании за то, что она не сообщила нанимателю о предыдущем месте работы.

По закону, бывшие чиновники должны предупредить нового работодателя о своей прошлой связи с госструктурами. Однако, бывшая работница налоговой службы, устраиваясь бухгалтером в фирму «Алторг», завела новую трудовую книжку, скрыв тот печальный факт, что она замещала должность федеральной государственной гражданской служащей.

Прокуратура выявила нарушение и добилась увольнения бывшей чиновницы из коммерческой компании.

 

 4240
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Брянский «ЭлитСтрой» оштрафовали на миллион рублей за «контрактную» взятку
  • Кадровика накажут за секретное трудоустройство чиновника
  • Михаил Марченко предложил увольнять чиновников за пользование Google
  • Главу Комаричского хлебокомбината уволили за невыплату заработной платы
  • По требованию прокуратуры на одного депутата стало меньше
    •
    Новости регионов
    На улице Автозаводской в Смоленске произошла авария с участием общественного транспорта
    17:08:13 12-05-2017
    Маршрутка врезалась в машину «Лада» на улице Автозаводской в областном центре 12 мая, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    ДТП на проспекте Строителей в Смоленске. Фура врезалась в иномарку
    16:55:58 12-05-2017
    Большегруз столкнулся с иномаркой Audi на проспекте Строителей в областном центре 12 мая, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    В Ярцеве ищут пропавшую девочку 12-и лет
    16:42:11 12-05-2017
    Диана ушла из дома вечером 11 мая и до сих пор не вернулась, об этом сообщило местное издание «Сигма Плюс».
    Николай Дементьев: Данный законопроект направлен на повышение эффективности деятельности депутатов по защите прав граждан
    15:27:14 12-05-2017
    Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение нижней палаты парламента РФ законопроект, который повышает статус депутатов и сенаторов при взаимодействии с федеральными, региональными и муниципальными чиновниками.
    На проспекте Гагарина в Смоленске случилась авария с участием двух авто
    15:11:00 12-05-2017
    Две иномарки столкнулись на проспекте Гагарина в областном центре 12 мая, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    Строительство стоимостью более 1, 7 млрд рублей. В Смоленской детской больнице будет еще один корпус
    13:50:24 12-05-2017
    Строительство нового корпуса Смоленской областной детской клинической больницы поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев, об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.
    12 Мая, 2017
    		 +6 $58€63
    Лента новостей
    Сегодня, 19:00
    В Брянске мать ребенка-инвалида пожаловалась на лора со «скверным характером»
    Сегодня, 18:34
    Брянцам предложили оформить в собственность детские площадки
    Сегодня, 18:20
    В Брянске оренбуржцев задержали за расклейку объявлений
    Сегодня, 17:41
    Брянцы благодарят маршрутчика-альтруиста
    Сегодня, 17:00
    В Брянске продолжают собирать деньги для спасения Марка Иванова
    Сегодня, 16:30
    Девушка тяжело ранена в ДТП под Брянском: полиция ищет свидетелей
    Сегодня, 16:11
    Имущество России в Погарском районе продается за бесценок
    Сегодня, 15:52
    13 мая в Брянской области вновь прогнозируют заморозки
    Сегодня, 15:00
    Станислав Кошарный стал главой Новозыбковской администрации
    Сегодня, 14:00
    В Брянском перинатальном центре приняли 411 новорожденных
    Сегодня, 13:00
    17-летний брянец попал под следствие из-за постов в соцсетях
    Сегодня, 12:10
    На трассе Брянск – Смоленск Nissan Teana влетел в электроопору
    Сегодня, 11:30
    Беларусь заваливает Россию турецкими помидорами (ВИДЕО)
    Сегодня, 11:08
    Пассажиры «поезда Памяти» увидят «Эшелон»
    Сегодня, 10:57
    Брянские родители судятся с младенцами за материнский капитал
    Сегодня, 10:40
    В Брянске ищут предпринимателей, ориентированных на экспорт
    Сегодня, 10:18
    Бухгалтершу уволили за молчание о прежней связи с государством
    Сегодня, 10:02
    Сегодня в Брянске пройдет облава на тонированные авто
    Сегодня, 09:35
    На перекрытой Транспортной в Брянске водитель Honda устроил ДТП
    Сегодня, 09:12
    На Брянщине нашли самого авторитетного селянина
    Сегодня, 09:00
    В Дятьково установили раритетную гаубицу (ФОТО)
    Сегодня, 08:30
    В День города в Брянске подростки устроили резню в доме пенсионеров
    Сегодня, 08:00
    Житель 10-го микрорайона Брянска оевропеил вход в подъезд
    Сегодня, 07:21
    Областное правительство опровергло отмену льгот ветеранам труда
    Вчера, 20:53
    12 мая в Брянской области потеплеет до 16 градусов
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 13:22
    В музее Ткачевых открылась выставка,посвященная старообрядцам Брянщины
    Сегодня, 13:14
    ПОКАЗ 10 СЕРИЙ "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА" В #ЛЮКСОРБРЯНСК
    Сегодня, 11:34
    LTE в России: итоги пятилетки
    Вчера, 16:50
    «Битву за Севастополь» смогут увидеть и услышать брянские инвалиды по зрению и слуху
    Вчера, 11:45
    Станут ли охотники пастухами?
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Тысячи брянцев встали в строй «Бессмертного полка»
    Экономика О главном
    Приставы собираются принудительно снести сооружения «Европы» в Брянске
    Общество О главном
    Замгубернатора отменил льготы брянским ветеранам труда, задолжавшим за коммуналку
    Общество О главном
    Парад поколений собрал тысячи брянцев
    Общество Регион О главном
    В Брянске празднуют День Победы
    Новости партнёров
    Опора России
    Силами Изборского клуба благоустроены партизанские мемориалы

    Силами Изборского клуба благоустроены партизанские мемориалыБратские захоронения и мемориальные таблички в Трубчевском партизанском лесу были приведены в порядок 6 мая

    Ростелеком новости
    Детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома»

    В мае 2017 года новый детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в сети «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком». Канал включен в пакеты «Твой оптимальный», «Твой продвинутый» и «Твой максимальный» и найти его можно на кнопке 316.
    МРСК новости
    Центр обслуживания потребителей Брянскэнерго принял более 36 тысяч обращений граждан за десять лет работы
    В конце апреля отметил десятилетие Центр обслуживания потребителей  (ЦОП) филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» - учреждение,  позволившее  вывести на качественно новый уровень систему обслуживания потребителей региона.
    РЖД новости
    Расписание пригородных поездов Суземского направления изменится на время обслуживания железнодорожной инфраструктуры

    Расписание пригородных поездов Суземского направления изменится на время обслуживания железнодорожной инфраструктурыВ Брянском регионе МЖД в мае 2017 года железнодорожники выполнят плановые ремонтные работы железнодорожного пути на Суземском направлении. Обращаем внимание пассажиров, что во время ремонта в расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих на этом участке, будут внесены корректировки.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.