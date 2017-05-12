На трассе Брянск – Смоленск Nissan Teana влетел в электроопору

Два человека пострадали в результате ДТП на 209-м километре дороги Орел – Смоленск.

Авария произошла 11 мая около 14.00, сообщили в областной ГИБДД. 54-летний водитель Nissan Teana ехал в сторону Смоленска. Не справившись с управлением, он вылетел в кювет, после чего машина врезалась в электроопору.

Водителя госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом лица и ушибом левой ключицы. 33-летнего пассажира госпитализировали с сотрясением мозга, открытой черепно-мозговой травмой, переломом костей лица черепа и множественными ссадинами лица.