Девушка тяжело ранена в ДТП под Брянском: полиция ищет свидетелей
Полиция разыскивает свидетелей ДТП в Брянском районе.
18 апреля около 21.40 у дома № 62 по улице Яшенина в поселке Глинищево водитель Toyota Wish сбил 19-летнюю девушку, переходившую дорогу. Девушку госпитализировали с тяжелыми травмами.
УМВД по Брянской области просит очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 2. Телефоны: 67-03-62, 8-919-191-18-25.
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