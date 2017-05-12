В Брянске оренбуржцев задержали за расклейку объявлений

В Брянске полицейские задержали двух жителей Оренбургской области, незаконно расклеивавших объявления.

Как сообщили в региональном УМВД, молодые люди 19 и 23 лет расклеивали на стене здания объявления о продаже верхней одежды и обуви зарубежного производства.

Собранные материалы полицейские передали в районную администрацию для привлечения нарушителей к ответственности. 19-летнего оренбуржца также привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

С начала года за незаконную расклейку объявлений брянские правоохранители задержали 59 человек.