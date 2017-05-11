Под Брянском фура раздавила «Иж»

Днем 12 мая под Брянском произошла авария с участием фуры и «Иж-комби».

Как рассказали в соцсетях очевидцы, ДТП произошло на объездной дороге в районе Свени. По их словам, за рулем обоих машин находились пенсионеры: водитель «Иж» «стал разворачивается, а в зеркало забыл посмотреть».

В результате фура с полуприцепом подмяла «Иж» – легковая машина перевернулась.

По предварительным данным, обошлось без жертв, но оба водителя получили травмы. Официальной информации о случившемся пока не поступало.



