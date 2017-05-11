Ночью на улице Брянского Фронта сгорела машина
В ночь на 13 мая в Советском районе Брянска загорелась легковая машина.
Пожар произошел около 3.00 на улице Брянского Фронта, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 2.59, через пять минут после вызова. Машина горела по всей площади.
В 3.03 автомобиль потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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