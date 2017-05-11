Над Брянском пролетел метеор – очевидцы
Жители Брянска обсуждают метеор, который они заметили вечером 12 мая.
Как рассказали в соцсетях горожане, метеор был виден в течение нескольких секунд около 23.00.
«Это было круто... жаль, не долетел до земли», «Сигануло это через весь горизонт за 2-3 секунды», «Это нереально красиво!» – пишут интернет-пользователи.
Один из них утверждает, что это «метеор из потока Эта-Аквариды, который оставила комета Галлея, сейчас как раз пик активности!».
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