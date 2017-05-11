Брянский бизнесмен избил в Москве женщину-пешехода

44-летнего предпринимателя, ранее жившего в Брянске а ныне работающего в столице, задержали в Москве по обвинению в избиении женщины.

Инцидент произошел 5 мая. По версии СУ СК РФ по городу Москве, мужчина за рулем BMW ехал по 1-ому Вражскому переулку со стороны улицы Плющихи. На пешеходном переходе он не пропустил женщину с двумя маленькими детьми. От испуга та хлопнула ладонью по кузову машины и продолжила движение в сторону учебного заведения. Водитель остановил машину, догнал женщину и не менее двух раз ударил ее в предплечье.

Уголовное дело возбудили по статье «Побои». По решению суда предпринимателя заключили под стражу.