Брянский бизнесмен избил в Москве женщину-пешехода
44-летнего предпринимателя, ранее жившего в Брянске а ныне работающего в столице, задержали в Москве по обвинению в избиении женщины.
Инцидент произошел 5 мая. По версии СУ СК РФ по городу Москве, мужчина за рулем BMW ехал по 1-ому Вражскому переулку со стороны улицы Плющихи. На пешеходном переходе он не пропустил женщину с двумя маленькими детьми. От испуга та хлопнула ладонью по кузову машины и продолжила движение в сторону учебного заведения. Водитель остановил машину, догнал женщину и не менее двух раз ударил ее в предплечье.
Уголовное дело возбудили по статье «Побои». По решению суда предпринимателя заключили под стражу.
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