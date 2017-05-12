Два человека пострадали в ДТП с фурой под Брянском

Два человека пострадали в результате аварии на объездной дороге под Брянском.

По уточненной информации областной Госавтоинспекции, 12 мая около 18.40 на 16-м километре дороги «Обход Брянска» столкнулись фура DAF и «Москвич».

36-летний водитель фуры ехал со стороны Орла, 67-летний водитель «Москвича» двигался в попутном направлении и поворачивал налево.

Водителя и 62-летнего пассажира «Москвича» с травмами госпитализировали в областную больницу № 1.