Два человека пострадали в ДТП с фурой под Брянском
Два человека пострадали в результате аварии на объездной дороге под Брянском.
По уточненной информации областной Госавтоинспекции, 12 мая около 18.40 на 16-м километре дороги «Обход Брянска» столкнулись фура DAF и «Москвич».
36-летний водитель фуры ехал со стороны Орла, 67-летний водитель «Москвича» двигался в попутном направлении и поворачивал налево.
Водителя и 62-летнего пассажира «Москвича» с травмами госпитализировали в областную больницу № 1.
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