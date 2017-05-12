Поиск по сайту

Под Навлей «Гранта» перевернулась после столкновения с «КамАЗом»

Опубликовано Вчера, 18:12

Водитель «Лады Гранты» пострадал в результате ДТП в Навлинском районе.

Авария произошла 12 мая около 7.30 на 442-м километре трассы «Украина», сообщили в областной ГИБДД.

По предварительной информации, водитель «Гранты» врезался в «КамАЗ» из-за несоблюдения дистанции. Затем машину отбросило на дорожное ограждение, после чего она перевернулась.

Водителя «Лады Гранты» госпитализировали с травмами.

 1860
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Под Навлей перевернулась «Гранта»: водитель погиб, получив ушиб лица
  • Под Навлей перевернулся Subaru Outback: пострадали водитель и пассажирка
  • Два человека погибли при столкновении «Гранты» и автобуса под Клинцами
  • Под Брянском столкнулись две «Лады Гранты»: пострадали трое
  • На брянской трассе погиб водитель без «прав»
    •
    Новости регионов
    На трассе под Вязьмой иномарка сбила лося
    21:19:33 13-05-2017
    Иномарка Toyota наехала на лося, перебегавшего дорогу недалеко от Вязьмы 13 мая, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    В Ярцеве на тушение пожара в квартире выезжали девять спасателей
    21:00:18 13-05-2017
    Хозяйка квартиры получила ожоги во время возгорания, случившегося в жилище 13 мая на Автозаводской улице в Ярцеве, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области.
    На улице Автозаводской в Смоленске произошла авария с участием общественного транспорта
    17:08:13 12-05-2017
    Маршрутка врезалась в машину «Лада» на улице Автозаводской в областном центре 12 мая, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    ДТП на проспекте Строителей в Смоленске. Фура врезалась в иномарку
    16:55:58 12-05-2017
    Большегруз столкнулся с иномаркой Audi на проспекте Строителей в областном центре 12 мая, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    В Ярцеве ищут пропавшую девочку 12-и лет
    16:42:11 12-05-2017
    Диана ушла из дома вечером 11 мая и до сих пор не вернулась, об этом сообщило местное издание «Сигма Плюс».
    Николай Дементьев: Данный законопроект направлен на повышение эффективности деятельности депутатов по защите прав граждан
    15:27:14 12-05-2017
    Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение нижней палаты парламента РФ законопроект, который повышает статус депутатов и сенаторов при взаимодействии с федеральными, региональными и муниципальными чиновниками.
    14 Мая, 2017
    		 +4 $58€63
    Лента новостей
    Вчера, 23:18
    Пятерых эвакуировали, один пострадал при пожаре в Брянске
    Вчера, 18:20
    Верующие посадили каштаны в Пролетарском сквере (ФОТО)
    Вчера, 18:12
    Под Навлей «Гранта» перевернулась после столкновения с «КамАЗом»
    Вчера, 18:04
    Василий Кармес сменил заключенного Зародыша в Брянской Думе
    Вчера, 17:48
    Два человека пострадали в ДТП с фурой под Брянском
    Вчера, 11:36
    Брянский бизнесмен избил в Москве женщину-пешехода
    Вчера, 11:19
    Над Брянском пролетел метеор – очевидцы
    Вчера, 11:10
    Ночью на улице Брянского Фронта сгорела машина
    Вчера, 11:07
    «Не водители, а паразиты»: в Брянске дочь Коломейцева попала в ДТП (ВИДЕО)
    12-05-2017, 23:42
    Под Брянском фура раздавила «Иж» (ФОТО)
    12-05-2017, 19:00
    В Брянске мать ребенка-инвалида пожаловалась на лора со «скверным характером»
    12-05-2017, 18:34
    Брянцам предложили оформить в собственность детские площадки
    12-05-2017, 18:20
    В Брянске оренбуржцев задержали за расклейку объявлений
    12-05-2017, 17:41
    Брянцы благодарят маршрутчика-альтруиста
    12-05-2017, 17:00
    В Брянске продолжают собирать деньги для спасения Марка Иванова
    12-05-2017, 16:30
    Девушка тяжело ранена в ДТП под Брянском: полиция ищет свидетелей
    12-05-2017, 16:11
    Имущество России в Погарском районе продается за бесценок
    12-05-2017, 15:52
    13 мая в Брянской области вновь прогнозируют заморозки
    12-05-2017, 15:00
    Станислав Кошарный стал главой Новозыбковской администрации
    12-05-2017, 14:00
    В Брянском перинатальном центре приняли 411 новорожденных
    12-05-2017, 13:00
    17-летний брянец попал под следствие из-за постов в соцсетях
    12-05-2017, 12:10
    На трассе Брянск – Смоленск Nissan Teana влетел в электроопору
    12-05-2017, 11:30
    Беларусь заваливает Россию турецкими помидорами (ВИДЕО)
    12-05-2017, 11:08
    Пассажиры «поезда Памяти» увидят «Эшелон»
    12-05-2017, 10:57
    Брянские родители судятся с младенцами за материнский капитал
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    12-05-2017, 13:22
    В музее Ткачевых открылась выставка,посвященная старообрядцам Брянщины
    12-05-2017, 13:14
    ПОКАЗ 10 СЕРИЙ "ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА" В #ЛЮКСОРБРЯНСК
    12-05-2017, 11:34
    LTE в России: итоги пятилетки
    11-05-2017, 16:50
    «Битву за Севастополь» смогут увидеть и услышать брянские инвалиды по зрению и слуху
    11-05-2017, 11:45
    Станут ли охотники пастухами?
    Актуальные темы
    Экономика О главном
    Приставы собираются принудительно снести сооружения «Европы» в Брянске
    Общество О главном
    Замгубернатора отменил льготы брянским ветеранам труда, задолжавшим за коммуналку
    Политика О главном
    Областное правительство опровергло отмену льгот ветеранам труда
    Новости Общество
    Житель 10-го микрорайона Брянска оевропеил вход в подъезд
    Общество О главном
    Дело о массовом отравлении шаурмой в Брянске довели до суда
    Новости партнёров
    Опора России
    Силами Изборского клуба благоустроены партизанские мемориалы

    Силами Изборского клуба благоустроены партизанские мемориалыБратские захоронения и мемориальные таблички в Трубчевском партизанском лесу были приведены в порядок 6 мая

    Ростелеком новости
    Детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома»

    В мае 2017 года новый детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в сети «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком». Канал включен в пакеты «Твой оптимальный», «Твой продвинутый» и «Твой максимальный» и найти его можно на кнопке 316.

    МРСК новости
    Центр обслуживания потребителей Брянскэнерго принял более 36 тысяч обращений граждан за десять лет работы
    В конце апреля отметил десятилетие Центр обслуживания потребителей  (ЦОП) филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» - учреждение,  позволившее  вывести на качественно новый уровень систему обслуживания потребителей региона.
    РЖД новости
    Расписание пригородных поездов Суземского направления изменится на время обслуживания железнодорожной инфраструктуры

    Расписание пригородных поездов Суземского направления изменится на время обслуживания железнодорожной инфраструктурыВ Брянском регионе МЖД в мае 2017 года железнодорожники выполнят плановые ремонтные работы железнодорожного пути на Суземском направлении. Обращаем внимание пассажиров, что во время ремонта в расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих на этом участке, будут внесены корректировки.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.