Под Навлей «Гранта» перевернулась после столкновения с «КамАЗом»
Водитель «Лады Гранты» пострадал в результате ДТП в Навлинском районе.
Авария произошла 12 мая около 7.30 на 442-м километре трассы «Украина», сообщили в областной ГИБДД.
По предварительной информации, водитель «Гранты» врезался в «КамАЗ» из-за несоблюдения дистанции. Затем машину отбросило на дорожное ограждение, после чего она перевернулась.
Водителя «Лады Гранты» госпитализировали с травмами.
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