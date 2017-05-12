Пятерых эвакуировали, один пострадал при пожаре в Брянске
Пять человек эвакуировали, один пострадал при пожаре в пятиэтажном доме по улице Ново-Советской в Бежицком районе Брянска.
Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожар в квартире произошел 13 мая в восьмом часу вечера.
В 19.36, через три минуты после вызова, пожарные прибыли на место. В квартире горели постельные принадлежности.
В 19.53 пожар потушили. По данным МЧС, один человек пострадал, пятерых эвакуировали. Причина возгорания устанавливается.
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