Под Навлей 19-летний водитель «ВАЗа» врезался в микроавтобус
В Навлинском районе столкнулись «ВАЗ-2114» и Mersedes Sprinter.
Авария произошла 12 мая около 22.15 на 433-м километре трассы Украина. По предварительным данным областной ГИБДД, 19-летний водитель «ВАЗа» при повороте налево не уступил микроавтобусу под управлением 38-летнего водителя.
У водителя «ВАЗа» медики диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб правого коленного сустава. После оказания помощи его отпустили с назначением лечения.
Новости регионов
15 Мая, 2017
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