Под Навлей 19-летний водитель «ВАЗа» врезался в микроавтобус

В Навлинском районе столкнулись «ВАЗ-2114» и Mersedes Sprinter.

Авария произошла 12 мая около 22.15 на 433-м километре трассы Украина. По предварительным данным областной ГИБДД, 19-летний водитель «ВАЗа» при повороте налево не уступил микроавтобусу под управлением 38-летнего водителя.

У водителя «ВАЗа» медики диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб правого коленного сустава. После оказания помощи его отпустили с назначением лечения.