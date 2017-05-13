В брянской больнице женщина впала в сопор после операции на руке

В Брянской городской больнице № 1 выясняют причины тяжелого состояния женщины, прооперированной после производственной травмы.

Как рассказал на сайте областного департамента здравоохранения один из родных пострадавшей, 3 мая 48-летняя женщина получила производственную травму – перелом руки. Находившуюся в сознании женщину доставили в горбольницу № 1. Выяснилось, что сухожилия не пострадали, раздробилась только кость.

Пациентку прооперировали под общим наркозом. После операции она впала в сопорозное состояние.

«Динамика не наблюдается. Спустя пару дней врачи решили собраться и обсудить, почему же человек не может прийти в чувства после наркоза. Данные о том, кто давал наркоз, не предоставляют», – пожаловался родственник женщины.

Главный врач больницы Константин Воронцов сообщил, что по факту случившегося «проводится служебное расследование врачебной комиссией».