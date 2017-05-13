В Брянске женщина на Nissan Micra сбила во дворе 4-летнего мальчика
В Брянске автомобилистка сбила четырехлетнего мальчика.
ДТП произошло 14 мая около 18.35 у дома № 2 по улице Дружбы в Бежицком районе, сообщили в городском ОГИБДД. 29-летняя женщина за рулем Nissan Micra ехала по дворовой территории и не заметила ребенка, воспитанника детского сада «Сказка».
После осмотра бригадой скорой помощи мальчика отпустили без назначения лечения.
По факту ДТП полицейские проводят административное расследование.
Новости регионов
15 Мая, 2017
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