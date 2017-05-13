В День защитника Отечества житель брянской деревни до смерти забил подругу

31-летний житель деревни Песчанка Унечского района предстанет перед судом по обвинению в причинении вреда здоровью и «неосторожном» убийстве сожительницы.

По версии СУ СК РФ по Брянской области, ночью 23 февраля мужчина поссорился с сожительницей, с которой до этого вместе выпивал. Рассвирепев, он ударил женщину кулаком в лицо, после чего та упала и ударилась головой о пол. Затем мужчина несколько раз ударил ее ногой в область туловища. Спустя несколько дней женщина умерла в больнице от черепно-мозговой травмы, полученной при падении.

Расследование уголовного дела завершено – в ближайшее время житель Песчанки предстанет перед судом.