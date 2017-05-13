В Брянске пенсионер на Renault Logan сбил первоклассника
В Советском районе Брянска 61-летний водитель Renault Logan сбил восьмилетнего мальчика.
ДТП произошло 14 мая около 13.55 у дома № 22/1 по улице Брянского Фронта. По данным городского ОГИБДД, пенсионер ехал по дороге местного значения в сторону улицы Авиационной и сбил первоклассника, ученика 6-й гимназии.
После осмотра бригадой скорой помощи мальчика отпустили без назначения лечения.
По факту ДТП полицейские возбудили административное расследование.
Новости регионов
15 Мая, 2017
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