В Брянске пенсионер на Renault Logan сбил первоклассника

27-летний водитель мотоцикла и его 25-летний пассажир получили телесные повреждения, угодив в ДТП с участием автомобиля Daewoo Matiz 14 мая около десяти часов вечера на улице 25 Октября в Вязьме, об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.