Подростки разобрали вентиляцию на крыше дома в Брянске

Двое подростков украли дефлектор с крыши дома в Брянске.

Инцидент произошел в Володарском районе, сообщили в УМВД по городу Брянску. Вентиляционный дефлектор пропал с крыши жилого дома по улице Абашева.

Личности подозреваемых установили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2. Ими оказались двое молодых людей 16 и 18 лет. Украденный дефлектор они успели продать.

За кражу каждому из них грозит до пяти лет заключения. По данным УМВД, причиненный ущерб грабители полностью возместили.