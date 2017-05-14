Подростки разобрали вентиляцию на крыше дома в Брянске
Двое подростков украли дефлектор с крыши дома в Брянске.
Инцидент произошел в Володарском районе, сообщили в УМВД по городу Брянску. Вентиляционный дефлектор пропал с крыши жилого дома по улице Абашева.
Личности подозреваемых установили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2. Ими оказались двое молодых людей 16 и 18 лет. Украденный дефлектор они успели продать.
За кражу каждому из них грозит до пяти лет заключения. По данным УМВД, причиненный ущерб грабители полностью возместили.
Новости регионов
16 Мая, 2017
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