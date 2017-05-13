В Брянске разозлившийся пассажир украл у таксиста выручку и телефоны

В Брянске водитель такси, подвозивший конфликтных пассажиров, лишился выручки и мобильных телефонов.

Инцидент произошел ранним утром 14 мая в Фокинском районе, сообщили в региональном УМВД.

Между водителем такси и двумя пассажирами произошел конфликт. Воспользовавшись моментом, один из пассажиров украл из машины 2,5 тысячи рублей и два мобильных телефона.

28-летнего подозреваемого, жителя Фокинского района, задержали сотрудники уголовного розыска. Оба телефона оказались при нем. По статье «Кража» брянцу грозит до пяти лет заключения.