В Брянске разозлившийся пассажир украл у таксиста выручку и телефоны
В Брянске водитель такси, подвозивший конфликтных пассажиров, лишился выручки и мобильных телефонов.
Инцидент произошел ранним утром 14 мая в Фокинском районе, сообщили в региональном УМВД.
Между водителем такси и двумя пассажирами произошел конфликт. Воспользовавшись моментом, один из пассажиров украл из машины 2,5 тысячи рублей и два мобильных телефона.
28-летнего подозреваемого, жителя Фокинского района, задержали сотрудники уголовного розыска. Оба телефона оказались при нем. По статье «Кража» брянцу грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
15 Мая, 2017
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