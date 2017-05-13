На кольце у вокзала Брянск I Renault Logan слетел со склона
У вокзала Брянск I водитель Renault Logan не справился с управлением и вылетел с дороги.
Как рассказали в соцсетях очевидцы, ДТП произошло в воскресенье, 14 мая, на кольце по улице Речной.
«Рено Логан» вылетел вниз по склону», – сообщил один из участников дорожного движения.
По предварительным данным, обошлось без жертв. Информации о пострадавших также не поступало.
Новости регионов
15 Мая, 2017
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