На кольце у вокзала Брянск I Renault Logan слетел со склона

У вокзала Брянск I водитель Renault Logan не справился с управлением и вылетел с дороги.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, ДТП произошло в воскресенье, 14 мая, на кольце по улице Речной.

«Рено Логан» вылетел вниз по склону», – сообщил один из участников дорожного движения.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Информации о пострадавших также не поступало.