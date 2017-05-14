В Брянске ищут очевидцев ДТП на Объездной

Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП на улице Объездной в Советском районе Брянска.

Напомним, 8 мая около 15.40 у дома № 7 по Объездной водитель Volkswagen Golf Comfortline сбил 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибленной раной головы, ушибом грудной клетки и ушибом левой голени.

УМВД по Брянской области просит очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 2. Телефоны: 67-03-62, 8-919-191-18-25.