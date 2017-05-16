В Брянске две пенсионерки и девушка получили травмы в маршрутках
Две пенсионерки и девушка пострадали в результате падения в маршрутных такси в Брянске.
Один такой случай произошел 10 мая, еще два – 15-го, сообщили в городском ОГИБДД.
10 мая около 17.00 у дома № 16 по улице Красноармейской в салоне маршрутки № 69 упала 75-летняя пассажирка. Медики диагностировали у нее артроз и ушиб правого тазобедренного сустава.
15 мая около 13.45 у дома № 79 по проспекту Станке Димитрова 63-летняя пенсионерка упала в маршрутке № 36. Водитель начал движение от остановки в сторону улицы Спартаковской. Пенсионерку госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибом коленного сустава.
В еще одном ДТП 15 мая пострадала 26-летняя девушка – около 20.00 у дома № 7 по улице Ульянова она упала в 65-й маршрутке. У девушки перелом 2-й плюсневой кости левой стопы и ушиб грудной клетки.
По фактам падения пассажирок маршруток правоохранители проводят проверки.
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