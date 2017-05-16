В Брянске пьяный водитель въехал в забор: пассажир повредил ухо

В Брянске водитель Ford Scorpio протаранил забор – пассажир получил травмы.

Авария произошла 15 мая около 20.50 у дома № 7 по улице Деснинский спуск, сообщили в городском ОГИБДД. Автомобилист ехал к пойме Десны и врезался в ограждение слева по ходу движения машины.

Пассажир иномарки получил ссадины левого слухового прохода и ссадины носа.

В отношении водителя полицейские составили административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.