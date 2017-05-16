В Брянске пьяный водитель без «прав» и страховки устроил ДТП
Пьяный водитель, лишенный прав и не вписанный в полис ОСАГО, устроил ДТП в Бежицком районе Брянска.
15 мая около 15.20 у дома № 12 по улице Молодой Гвардии водитель Volkswagen Passat, двигаясь от улицы Куйбышева в улице Ульянова, протаранил попутный Hyundai ix35, сообщили в городском ОГИБДД.
29-летнюю женщину – водителя Hyundai госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом мягких тканей затылочной области и шейного отдела позвоночника.
В отношении водителя Volkswagen, который оказался пьян, полицейские составили административные материалы, в том числе за несоблюдение дистанции и отсутствие полиса ОСАГО. Выяснилось, что ранее его лишили «прав».
По факту ДТП возбуждено дело об административном расследовании.
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