Полиция ищет очевидцев трех ДТП в Брянске
ГИБДД Брянска разыскивает очевидцев трех аварий.
4 мая около 16.20 у дома № 1 по улице Котовского в Фокинском районе неизвестный водитель машины белого цвета сбил 79-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП.
5 мая около 16.00 у дома №47 по улице Фокина в Советском районе неизвестный водитель черного джипа сбил 26-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП он также уехал.
5 мая около 16.30 на улице Володарского, недалеко от железнодорожных путей под путепроводом, в районе железнодорожного вокзала Брянск I, неизвестный велосипедист сбил 77-летнюю женщину и скрылся.
Очевидцев ДТП и всех, кто располагает о них какой-либо информацией, просят обратиться в дежурную часть по телефону 74-71-02 или группу розыска: 74-85-33.
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