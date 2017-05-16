Полиция ищет очевидцев трех ДТП в Брянске

ГИБДД Брянска разыскивает очевидцев трех аварий.

4 мая около 16.20 у дома № 1 по улице Котовского в Фокинском районе неизвестный водитель машины белого цвета сбил 79-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП.

5 мая около 16.00 у дома №47 по улице Фокина в Советском районе неизвестный водитель черного джипа сбил 26-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП он также уехал.

5 мая около 16.30 на улице Володарского, недалеко от железнодорожных путей под путепроводом, в районе железнодорожного вокзала Брянск I, неизвестный велосипедист сбил 77-летнюю женщину и скрылся.

Очевидцев ДТП и всех, кто располагает о них какой-либо информацией, просят обратиться в дежурную часть по телефону 74-71-02 или группу розыска: 74-85-33.