В Брянске мусоровоз снес столб у остановки

В Брянске водитель мусоровоза снес столб у остановки общественного транспорта.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, ДТП произошло по улице Делегатской в Бежицком районе Брянска. От удара бетонный столб рухнул на землю и раскололся. «МАЗ» также получил повреждения.

Информации о пострадавших пока не поступало.