В Брянске мусоровоз снес столб у остановки
В Брянске водитель мусоровоза снес столб у остановки общественного транспорта.
Как рассказали в соцсетях очевидцы, ДТП произошло по улице Делегатской в Бежицком районе Брянска. От удара бетонный столб рухнул на землю и раскололся. «МАЗ» также получил повреждения.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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16 Мая, 2017
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