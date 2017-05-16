В Клинцах парковавшийся водитель сбил двухлетнего мальчика
Двухлетний мальчик пострадал в результате ДТП в Клинцах.
15 мая около 19.10 на улице 8 Марта ребенка сбил 29-летний водитель «ВАЗ-21140», сообщили в областной Госавтоинспекции. Автомобилист пытался заехать на парковку. Мальчик вырвался из рук матери и внезапно выбежал на проезжую часть.
Врачи диагностировали у него ушибленную ссадину левой стопы.
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