За информацию о пропавшем в Брянске хаски обещают вознаграждение

Владельцы кобеля хаски, пропавшего в Брянске, обещают вознаграждение за помощь в поиске животного.

Полуторагодовалый кобель пропал 7 мая, рассказала в соцсетях жительница Брянска Елена Аникушина. У собаки есть клеймо.

«Второй Брянск, дачи, Полпино, Новостройка, может, даже украли, дети плачут и переживают, помогите найти. Результаты поиска не дали, никто не видел, возможно, даже увезли, если кто обладает какой-либо информацией просьба позвонить или написать, 8-953-273-12-79», – просит брянцев Елена Аникушина.

«Вознаграждение гарантируется», – также говорится в сообщении.



