За информацию о пропавшем в Брянске хаски обещают вознаграждение
Владельцы кобеля хаски, пропавшего в Брянске, обещают вознаграждение за помощь в поиске животного.
Полуторагодовалый кобель пропал 7 мая, рассказала в соцсетях жительница Брянска Елена Аникушина. У собаки есть клеймо.
«Второй Брянск, дачи, Полпино, Новостройка, может, даже украли, дети плачут и переживают, помогите найти. Результаты поиска не дали, никто не видел, возможно, даже увезли, если кто обладает какой-либо информацией просьба позвонить или написать, 8-953-273-12-79», – просит брянцев Елена Аникушина.
«Вознаграждение гарантируется», – также говорится в сообщении.
Новости регионов
17 Мая, 2017
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