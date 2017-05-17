Ночью в Володарском районе Брянска полтора часа тушили жилой дом

Крупный пожар произошел в ночь на 17 мая в Володарском районе Брянска.

В 2.22 в Центр управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС сообщили о пожаре на улице 2-я Мичурина. В 2.29 пожарные на пяти автоцистернах прибыли на место вызова. По всей площади горела крыша частного трехквартирного деревянного дома размером 20 на 10 метров.

Пожар тушили с помощью пяти ручных пожарных стволов, работало три звена газодымозащитной службы.

Потушить дом удалось в 3.59. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.