Пенсионерка тяжело ранена в ДТП на Абашева в Брянске

61-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате ДТП в Володарском районе Брянска.

16 мая около 12.20 у дома № 8 по улице Абашева пенсионерку сбил водитель Kia Sorento, который ехал в сторону улицы Свободы, сообщили в ГИБДД Брянска.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом костей таза.

В момент ДТП водитель был трезв. Полиция возбудила дело об административном расследовании.