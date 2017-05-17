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Пенсионерка тяжело ранена в ДТП на Абашева в Брянске

Опубликовано Сегодня, 10:30

61-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате ДТП в Володарском районе Брянска.

16 мая около 12.20 у дома № 8 по улице Абашева пенсионерку сбил водитель Kia Sorento, который ехал в сторону улицы Свободы, сообщили в ГИБДД Брянска.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом костей таза.

В момент ДТП водитель был трезв. Полиция возбудила дело об административном расследовании.

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