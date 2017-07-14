В Брянске по вине водителя пенсионерка повредила руку в 31-м автобусе

В Брянске 59-летняя женщина получила травму руки в автобусе № 31.

ДТП произошло 13 июля около 8.55 у садоводческого общества «Буревестник» по улице Объездной между Фокинским и Володарским районами. По информации городского ОГИБДД, 58-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» ехал по маршруту с кондуктором и 90 пассажирами от улицы Рылеева в сторону Большого Полпино и резко затормозил. Пенсионерка, которая стояла в задней части автобуса и держалась за поручень, упала.

У женщины диагностировали скальпированную рану левой кисти – после осмотра ее отпустили с назначением лечения.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.