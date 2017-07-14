Женщина-водитель ранена в ДТП на Авиационной в Брянске
34-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Советском районе Брянска.
13 июля около 10.15 у дома № 5а по улице Авиационной столкнулись Kia Rio и Opel Astra. По данным городского ОГИБДД, аварию спровоцировал 46-летний водитель Kia Rio, житель Сельцо, который ехал от улицы Красноармейской в сторону Объездной и на светофоре протаранил Opel Astra под управлением 34-летней женщины.
Водитель Opel Astra получила ушиб теменной области.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
Новости регионов
16 Июля, 2017
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