11-летний мальчик тяжело ранен в ДТП в Клинцах

11-летний мальчик получил тяжелые травмы в результате ДТП в Клинцах.

Как сообщили в региональной ГИБДД, 13 июля около 15.15 на улице Дзержинского ребенка сбил 30-летний водитель «ВАЗ-21093», который ехал со стороны проспекта Ленина к улице Парковой. Мальчик внезапно выбежал на проезжую часть.

Его госпитализировали в Клинцовскую районную больницу с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой.