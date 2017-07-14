Пьяный пешеход сломал ребро и повредил голову в ДТП в Погаре

В Погаре пьяный 47-летний мужчина пострадал в результате ДТП.

13 июля около 9.50 на улице Фрунзе в Погаре пешехода сбил 27-летний водитель «ВАЗ-21093», который ехал от улицы Ленина к улице Молодежной. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Медики диагностировали у него ушиб мягких тканей грудной клетки, перелом 9-го ребра справа, ушиб мягких тканей головы, ссадины правой верхней конечности и алкогольное опьянение. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.