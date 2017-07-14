Брянец убил незнакомца у кафе в Бежице и ограбил дом под Ростовом
29-летнего жителя Брянска, задержанного в Ростовской области, осудят за причинение смерти по неосторожности и кражу в крупном размере.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, ночью 4 апреля 2015 года у кафе на улице Институтской в Бежицком районе ранее судимый брянец поссорился с незнакомцем и ударил его ножом.
В этот же день 21-летний молодой человек умер в больнице от массивной кровопотери. Нападавший скрылся от правоохранителей.
В декабре 2016 года его задержали в Ростовской области, где он украл из жилого дома деньги и ювелирные изделия. Размер ущерба превысил 460 тысяч рублей.
Брянцу предъявили обвинение по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Кража в крупном размере, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Расследование уголовного дела завершено.
Новости регионов
16 Июля, 2017
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