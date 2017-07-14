Брянец перед смертью назвал имя своего убийцы

В Брянске завершили расследование дела об убийстве жителя Володарского района.

Как сообщили в региональной прокуратуре, убийство произошло 18 мая в одном из общежитий. Соседи по общежитию вместе выпивали, вспыхнула ссора. Один из них схватил нож и несколько раз ударил собутыльника в грудь, после чего отправился спать в свою комнату.

Медикам скорой помощи, прибывшим в общежитие, спасти жизнь мужчины не удалось. Однако он успел назвать имя своего убийцы. Эксперты-криминалисты нашли нож – на нем были отпечатки пальцев.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет заключения.