Брянец перед смертью назвал имя своего убийцы
В Брянске завершили расследование дела об убийстве жителя Володарского района.
Как сообщили в региональной прокуратуре, убийство произошло 18 мая в одном из общежитий. Соседи по общежитию вместе выпивали, вспыхнула ссора. Один из них схватил нож и несколько раз ударил собутыльника в грудь, после чего отправился спать в свою комнату.
Медикам скорой помощи, прибывшим в общежитие, спасти жизнь мужчины не удалось. Однако он успел назвать имя своего убийцы. Эксперты-криминалисты нашли нож – на нем были отпечатки пальцев.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет заключения.
Новости регионов
16 Июля, 2017
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