В Трубчевске в Десне утонул 31-летний мужчина

14 июля в Трубчевске из Десны извлекли труп 31-летнего мужчины.

Тело из реки в седьмом часу вечера достали полицейские, сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным МЧС, труп находился в не оборудованном для купания месте.

На месте работали 10 человек, было задействовано шесть единиц техники

Обстоятельства и причины гибели мужчины устанавливаются.