В Брянске спасатели спасли галку из кухонной вытяжки
Брянские спасатели спасли птенца галки, застрявшего в кухонной вытяжке.
ЧП произошло вечером пятницы, 14 июля, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. В Центр кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в одной из квартир на первом этаже многоэтажного дома в Советском районе птица бьется в воздуховоде.
На место прибыли сотрудники дежурного звена поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы Брянского пожарно-спасательного центра: спасатель второго класса Олег Тужиков, спасатели третьего класса Вячеслав Прокудин и Александр Мацуев и спасатель третьего класса фельдшер Юрий Петрушин во главе со спасателем первого класса Владиславом Серебриным.
Выяснилось, что птица застряла в воздуховоде. Для того чтобы ее спасти, спасали разобрали вытяжку.
«Нарушителем спокойствия» оказался маленький галчонок, которого вызволили и отпустили на волю.
Новости регионов
16 Июля, 2017
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