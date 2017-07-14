В Брянске спасатели спасли галку из кухонной вытяжки

Брянские спасатели спасли птенца галки, застрявшего в кухонной вытяжке.

ЧП произошло вечером пятницы, 14 июля, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. В Центр кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в одной из квартир на первом этаже многоэтажного дома в Советском районе птица бьется в воздуховоде.

На место прибыли сотрудники дежурного звена поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы Брянского пожарно-спасательного центра: спасатель второго класса Олег Тужиков, спасатели третьего класса Вячеслав Прокудин и Александр Мацуев и спасатель третьего класса фельдшер Юрий Петрушин во главе со спасателем первого класса Владиславом Серебриным.

Выяснилось, что птица застряла в воздуховоде. Для того чтобы ее спасти, спасали разобрали вытяжку.

«Нарушителем спокойствия» оказался маленький галчонок, которого вызволили и отпустили на волю.









