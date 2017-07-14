Житель Стародуба устроил аварию «с переворотом» в Брянске
30-летний житель Стародуба за рулем Kia Rio устроил ДТП в Володарском районе Брянска.
Авария произошла 15 июля около 5.30 у дома № 99 по улице Речной, сообщили в городском ОГИБДД.
Водитель Kia Rio двигался от улицы Бурова в сторону бульвара Щорса и врезался в ехавший впереди Chevrolet Klan под управлением 32-летнего водителя. От удара Kia Rio вылетела в кювет и перевернулась.
32-летнего пассажира Kia госпитализировали с ушибом, ссадиной правого локтевого сустава и ушибом мягких тканей головы.
Шестилетнего пассажира Chevrolet Klan, воспитанника детского сада «Деснянка», доставили в больницу с подозрением на ушиб мягких тканей головы. Однако травма оказалась несерьезной, лечение не потребовалось. В момент ДТП мальчик находился в детском автокресле за пассажирским сиденьем и был пристегнут ремнями безопасности.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
Новости регионов
16 Июля, 2017
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