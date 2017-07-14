В озере Корна в Новозыбкове нашли тело 53-летнего мужчины
15 июля из озера Корна в Новозыбкове достали тело 53-летнего мужчины.
По информации регионального ГУ МЧС, в начале первого дня труп из воды в не оборудованном для купания месте подняли сотрудники пожарно-спасательной части.
На месте ЧП работали 10 человек: спасатели, полицейские, сотрудники районной администрации.
Причина и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.
Новости регионов
16 Июля, 2017
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