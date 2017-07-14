В Почепском районе пропал 32-летний Николай Андреев
В Почепском районе пропал 32-летний Николай Анатольевич Андреев.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз мужчину видели 6 июня.
Приметы: рост 167 сантиметров, темные волосы, короткая стрижка, карие глаза. Особая примета: татуировка ВСО на ребре ладони левой руки.
Предположительно, был одет в футболку и шорты.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Андреева, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.
Новости регионов
16 Июля, 2017
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