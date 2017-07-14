Ночью на улице Гоголя в Брянске сгорел Peugeot

Ночью в Брянске сгорел легковой Peugeot, припаркованный на улице Гоголя в Володарском районе.

О пожаре в региональное ГУ МЧС сообщили в 1.07. В 1.13 пожарные прибыли на место. Машину тушили четыре минуты – до 1.17.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Его причину предстоит установить.