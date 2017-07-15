Белорус пытался ограбить брянскую нефтебазу

42-летнего гражданина Белоруссии задержали при попытке ограбления нефтебазы в Клинцовском районе.

Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел в конце апреля. Белорус пролез на территорию нефтебазы под забором и попытался украсть 223 гайки и металлические изделия общей стоимостью более 2,5 тысячи рублей. Его задержал охранник предприятия.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на кражу» – материалы уже направлены в суд. Гражданину Белоруссии грозит до пяти лет заключения.