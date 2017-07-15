В Брянске коммунальщики разгромили могилы на кладбище
Жительница Брянска пожаловалась на неаккуратную работу коммунальщиков, спиливших дерево на кладбище.
«Пришли на могилу к родственникам на Центральное кладбище, а тут такой бардак. Дерево спилили, а за собой не убрали. Повредили памятники, прохода к могилам никакого нет. Бардак», – рассказала в соцсети Яна Островская.
По ее словам, инцидент произошел на 11-м участке. «Дерево спилено на неделе и брошено, разрушены ограды и памятники… Распространите, люди, этот беспредел. Это может быть и с вашими близкими… Люди, не молчите», – призывает женщина.
Новости регионов
17 Июля, 2017
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