В Брянске коммунальщики разгромили могилы на кладбище

Жительница Брянска пожаловалась на неаккуратную работу коммунальщиков, спиливших дерево на кладбище.

«Пришли на могилу к родственникам на Центральное кладбище, а тут такой бардак. Дерево спилили, а за собой не убрали. Повредили памятники, прохода к могилам никакого нет. Бардак», – рассказала в соцсети Яна Островская.

По ее словам, инцидент произошел на 11-м участке. «Дерево спилено на неделе и брошено, разрушены ограды и памятники… Распространите, люди, этот беспредел. Это может быть и с вашими близкими… Люди, не молчите», – призывает женщина.











