За поддельный алкоголь на 2,2 миллиона брянец получил условный срок

30-летний житель Брянска получил условный срок за хранение контрафактного алкоголя стоимостью более 2,2 миллиона рублей.

Как сообщили в региональной прокуратуре, брянец для перепродажи купил у неизвестных немаркированный алкоголь с этикетками известных марок: водку, коньяк, виски, текилу и ром – всего порядка 6 тысяч бутылок объемом не менее 1,4 тысячи литров и стоимостью свыше 2,2 миллиона рублей.

Товар он хранил в частном доме в Советском районе. В июне 2015 года «точку» накрыли правоохранители. «Предпринимателя» обвинили в хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

Советский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.