На Московском проспекте Брянска перевернулся 16-летний мотоциклист
16-летний мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП в Брянске.
Авария произошла 15 июля около 17.50 у дома № 138а по Московскому проспекту в Фокинском районе, сообщили в городском ОГИБДД.
16-летний водитель мотоцикла Xinling, ученик 11-го класса 28-й школы, ехал в сторону дома № 142. Он не справился с управлением и врезался в бордюрный камень, после чего мотоцикл перевернулся.
Подростка госпитализировали с множественными переломами ребер с обеих сторон и ушибом правого коленного сустава.
Водительского удостоверения у мотоциклиста не было.
Новости регионов
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