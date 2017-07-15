На Московском проспекте Брянска перевернулся 16-летний мотоциклист

16-летний мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП в Брянске.

Авария произошла 15 июля около 17.50 у дома № 138а по Московскому проспекту в Фокинском районе, сообщили в городском ОГИБДД.

16-летний водитель мотоцикла Xinling, ученик 11-го класса 28-й школы, ехал в сторону дома № 142. Он не справился с управлением и врезался в бордюрный камень, после чего мотоцикл перевернулся.

Подростка госпитализировали с множественными переломами ребер с обеих сторон и ушибом правого коленного сустава.

Водительского удостоверения у мотоциклиста не было.