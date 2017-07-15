На Дуки в Брянске водитель Renault снес забор и вылетел на тротуар

Водитель Renault устроил ДТП в Советском районе Брянска.

Как сообщают очевидцы, авария произошла во втором часу ночи 17 июля на улице Дуки. Автомобилист не справился с управлением и врезался в металлический забор, после чего машина вылетела на тротуар. И автомобиль, и ограждение получили повреждения.

О том, что стало причиной ДТП, есть ли пострадавшие и в каком состоянии находился водитель, неизвестно. Информации от ГИБДД пока не поступало.