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В центре Брянска столкнулись правительственный Ford и такси

Опубликовано Сегодня, 16:20

17 июля у здания Правительства Брянской области в Советском районе столкнулись Ford Mondeo и машина такси.

Снимки с места аварии очевидцы выложили в соцсетях. Оба автомобиля получили кузовные повреждения: судя по фото, такси врезалось в «пассажирский» бок Ford Mondeo.

Свидетели ДТП также сообщают: номера Ford – н120нн. По их предположениям, машина числится за одним из управлений регионального правительства.

На месте работала реанимационная бригада. Информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.

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