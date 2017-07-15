В центре Брянска столкнулись правительственный Ford и такси
17 июля у здания Правительства Брянской области в Советском районе столкнулись Ford Mondeo и машина такси.
Снимки с места аварии очевидцы выложили в соцсетях. Оба автомобиля получили кузовные повреждения: судя по фото, такси врезалось в «пассажирский» бок Ford Mondeo.
Свидетели ДТП также сообщают: номера Ford – н120нн. По их предположениям, машина числится за одним из управлений регионального правительства.
На месте работала реанимационная бригада. Информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.
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