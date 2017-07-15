В центре Брянска столкнулись правительственный Ford и такси

В первом полугодии 2017 года почти в два раза выросло количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах МЖД, которые произошли в результате нарушений автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железной дороги. Так, в январе-июле 2017 года зафиксировано 13 ДТП, что на 6 больше, чем годом ранее. Пострадали 8 человек, из которых 4 – погибли (в прошлом году пострадало 7 человек, из них смертельно 1). Все пострадавшие – водители и их пассажиры.