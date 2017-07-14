Три человека ранены при лобовом столкновении Lexus и «ВАЗа» под Жуковкой

Три человека получили травмы в результате столкновения Lexus GS 450Н и «ВАЗ-21093» под Жуковкой.

Авария произошла 16 июля около 3.30 на 175-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск. По предварительной версии областной ГИБДД, ее провоцировал 42-летний водитель Lexus, который ехал от Брянска к Смоленску.

Автомобилист выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-21093» под управлением 44-летнего водителя.

Водителя иномарки доставили в Жуковскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ссадиной лица.

Водителя «ВАЗа» госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибом подбородка. 24-летний пассажир «ВАЗа» также госпитализирован – у него закрытый оскольчатый перелом левой бедренной кости со смещением.